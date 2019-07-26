Чупков: Не думал о рекорде, просто хотел показать свой лучший результат

Российский пловецподелился впечатлениями после своей победы на чемпионате мира, где он установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2.06,12).

«Никого не видел. Просто плыл, ушел в себя. Считал свои циклы. Даже японца не видел.

Возможно, он хитрил — специально попал на одну из крайних дорожек. Понимал, что он мог быть впереди, но ничего не видел. Хотел одного: дотерпеть.

Перед последним "полтинником" проигрывал почти секунду? Теперь уже можно сказать, что такое отыгрывается.

Почему так буднично говорю о мировом рекорде? Да я не думал о нем. Просто хотел показать свой лучший результат. Другое дело, что понимал: мой личный рекорд и есть рекорд мира.

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В принципе, вчерашний мировой рекорд австралийца не подстегнул. Он его же не побил, а повторил. Это совсем другое. Ничего, было прикольно, интересно. Я знал, что сегодня будет бой.

Мы с ним плыли еще на юношеском чемпионате мира-2015 в Сингапуре. Мы с этим парнем давно знакомы.

Оценить этот финал не своими глазами, а тренерскими? У меня был бы инфаркт (смеется). Пока еще не видел тренера, не знаю, живой ли он вообще.

Думаю, все хорошо, ведь я сделал все так, как он сказал. Надеюсь, сегодня втыка мне не будет. Какие мысли после рекорда? Что работать теперь придется еще больше.

За кадром остается много людей. Их вклад в наши победы большой, но о них почти никто не знает. Хотел бы о них сказать.

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Спасибо первому тренеру Наталье Быковой и моему нынешнему наставнику Александру Нептыреву. Без них ничего бы не получилось.

Очень хочется отметить трех массажистов: Сергей Минеев, Вадим Сидоренко и Алексей Шакиров — они наверняка уже ждут нас, чтобы восстанавливать к следующим стартам.

Еще отдельная благодарность доктору сборной Андрей Конов, который сейчас в Москве, но всегда с нами на сборах. А здесь — незаменимый Виталий Гуро. Их вклад в наши успехи — огромный», — приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс». 0