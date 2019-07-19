Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
globallookpress.com
Беляев преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,5 секунды. Победителем стал француз Аксель Реймон, который опередил россиянина на 0,3 секунды. Третье место занял итальянец Алессио Оккипинти, показавший результат 4 часа 51 минута 9,5 секунды.
Еще один россиянин Евгений Дратцев финишировал шестым.
В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе 17 наград — 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0).
Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля. 0