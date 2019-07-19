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    Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ

    Водные виды
    Россиянин Кирилл Беляев завоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на дистанции 25 км в в южнокорейском Кванджу.

    Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ
    Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ

    Беляев преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,5 секунды. Победителем стал француз Аксель Реймон, который опередил россиянина на 0,3 секунды. Третье место занял итальянец Алессио Оккипинти, показавший результат 4 часа 51 минута 9,5 секунды.

    Еще один россиянин Евгений Дратцев финишировал шестым.

    В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе 17 наград — 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0).

    Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля. 0

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