Россиянинзавоевал серебро чемпионата мира по водным видам спорта в плавании на открытой воде на дистанции 25 км в в южнокорейском Кванджу.

Россиянин Беляев завоевал серебро в плавании на открытой воде на ЧМ globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Беляев преодолел дистанцию за 4 часа 51 минуту 6,5 секунды. Победителем стал француз Аксель Реймон, который опередил россиянина на 0,3 секунды. Третье место занял итальянец Алессио Оккипинти, показавший результат 4 часа 51 минута 9,5 секунды.

Еще один россиянин Евгений Дратцев финишировал шестым.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе 17 наград — 11 золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Сборная России идет на втором месте (6-4-0).

Чемпионат мира в Кванджу завершится 28 июля. 0