Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ по водным видам спорта

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
globallookpress.com
Россиянки стали лучшими в произвольной программе дуэтов.
Результат Ромашиной и Колесниченко — 96,667 балла.
В тройку призеров также вошли китаянки Сунь Вэньянь и Хуань Сюэчэнь (95,766 балла) и украинки Марина Федина и Анастасия Савчук (94,1).
Для Ромашиной эта золотая медаль стала 21-й в карьере на мировых первенствах.
Напомним, ранее Ромашина и Колесниченко выиграли золото и в технической программе, а Ромашина также стала лучшей в состязаниях солисток. 0