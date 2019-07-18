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    Синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото на ЧМ по водным видам спорта

    Водные виды
    Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотые медали чемпионата мира-2019 по водным видам спорта.

    Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко
    Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко

    Россиянки стали лучшими в произвольной программе дуэтов.

    Результат Ромашиной и Колесниченко — 96,667 балла.

    В тройку призеров также вошли китаянки Сунь Вэньянь и Хуань Сюэчэнь (95,766 балла) и украинки Марина Федина и Анастасия Савчук (94,1).

    Для Ромашиной эта золотая медаль стала 21-й в карьере на мировых первенствах.

    Напомним, ранее Ромашина и Колесниченко выиграли золото и в технической программе, а Ромашина также стала лучшей в состязаниях солисток. 0

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