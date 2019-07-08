Комитет по этике МОК запросил у Попова выписки со счетов за 2009 год

Почетный член Международного олимпийского комитетазаявил, что в рамках разбирательства дела о возможной взятке при голосовании за столицу Олимпийских игр 2016 года комитет по этике МОК запросил у него выписки со счетов за 2009 год.

«Я постоянно нахожусь на связи с комиссией МОК по этике, которая ведет разбирательство дела. Мне прислали ряд вопросов, на которые я должен ответить, и попросили прислать выписки со счетов за 2009 год.

Само по себе разбирательство проводится в рабочем порядке и не требует моего личного присутствия в МОК, но при необходимости я готов прилететь туда по первому требованию», — цитирует Попова «РИА Новости».

Ранее на суде бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал признался, что взятки за голоса получили девять членов МОК, в том числе олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов. 0