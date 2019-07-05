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    Попова обвинили в получении взятки при голосовании за столицу ОИ-2016

    Олимпизм Вокруг спорта
    Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что некоторые члены МОК брали деньги за голосование во время выбора столицы летней Олимпиады-2016, сообщает UOL.

    Александр Попов
    Александр Попов

    На суде Кабрал признался, что взятки за голоса получили девять членов МОК, в том числе олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом украинец Сергей Бубка. Всего на взятки было потрачено почти 2 миллиона долларов.

    Подкупать членов МОК якобы помогали глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман и сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак.

    Попов уже отреагировал на обвинения, заявив, что даже не голосовал за Рио-де-Жанейро.

    «Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро.

    Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно.

    Шок ли это для меня? Это вы мягко выразились. Это вы очень мягко выразились. За что меня так приложили», — цитирует Попова «РИА Новости».

    Напомним, что в финале голосования на выборах столицы ОИ-2016 Рио победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32. 0

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