Попова обвинили в получении взятки при голосовании за столицу ОИ-2016

Бывший губернатор Рио-де-Жанейрозаявил, что некоторые члены МОК брали деньги за голосование во время выбора столицы летней Олимпиады-2016, сообщает UOL.

На суде Кабрал признался, что взятки за голоса получили девять членов МОК, в том числе олимпийский чемпион по плаванию россиянин Александр Попов и олимпийский чемпион по прыжкам с шестом украинец Сергей Бубка. Всего на взятки было потрачено почти 2 миллиона долларов.

Подкупать членов МОК якобы помогали глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман и сын бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Папа Массата Диак.

Попов уже отреагировал на обвинения, заявив, что даже не голосовал за Рио-де-Жанейро.

«Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро.

Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно.

Шок ли это для меня? Это вы мягко выразились. Это вы очень мягко выразились. За что меня так приложили», — цитирует Попова «РИА Новости».

Напомним, что в финале голосования на выборах столицы ОИ-2016 Рио победил Мадрид, набрав 66 голосов против 32. 0