Ферстаппен прервал победную серию «Мерседеса», гонщики которого выиграли предыдущие этапы нынешнего сезона.
Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Себастьян Феттель занял четвертое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 17-й позиции, его напарник Александер Албон — на 15-й.
В общем зачете лидирует Хэмилтон (197 очков), за ним идут Боттас (166), Ферстаппен (126) и Феттель (123).
Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Шарль Леклер («Феррари») — +2,724
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,960
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +19,610
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,805
6. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
17. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2 круга
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга. 0