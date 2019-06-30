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    Ферстаппен прервал победную серию «Мерседеса»

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Ферстаппен прервал победную серию «Мерседеса», гонщики которого выиграли предыдущие этапы нынешнего сезона.

    Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третьим к финишу пришел гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

    Себастьян Феттель занял четвертое место, Льюис Хэмилтон финишировал пятым.

    Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят финишировал на 17-й позиции, его напарник Александер Албон — на 15-й.

    В общем зачете лидирует Хэмилтон (197 очков), за ним идут Боттас (166), Ферстаппен (126) и Феттель (123).

    Формула-1. Гран-при Австрии. Гонка

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
    2. Шарль Леклер («Феррари») — +2,724
    3. Валттери Боттас («Мерседес») — +18,960
    4. Себастьян Феттель («Феррари») — +19,610
    5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +22,805
    6. Ландо Норрис («Макларен») — +1 круг
    7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1 круг
    8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1 круг
    9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1 круг
    10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1 круг
    11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
    12. Даниэль Риккардо («Рено») — +1 круг
    13. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1 круг
    14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1 круг
    15. Александер Албон («Торо Россо») — +1 круг
    16. Ромен Грожан («Хаас») — +1 круг
    17. Даниил Квят («Торо Россо») — +1 круг
    18. Джордж Расселл («Уильямс») — +2 круга
    19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2 круга
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3 круга. 0

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