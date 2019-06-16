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    Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко

    Легкая атлетика
    Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в столице Марокко Рабате.

    Сергей Шубенков
    Сергей Шубенков

    Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,12.

    В прыжках с шестом второе место заняла Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,77.

    Победу одержала Сэнди Моррис из США — 4,82. Тройку замкнула еще одна американка Кэти Нэйджотт (4,67).

    Россиянин Илья Иванюк занял третье место в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,28 и повторив свой лучший результат сезона.

    Победу одержал японец Наото Тобэ, вторым стал украинец Богдан Бондаренко. Все трое показали одинаковый результат, места распределились по количеству попыток.

    Из-за дисквалификации ВФЛА Шубенков, Сидорова и другие российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. 0

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