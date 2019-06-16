Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко

Сергей Шубенков
globallookpress.com
Российский легкоатлет преодолел дистанцию за 13,12.
В прыжках с шестом второе место заняла Анжелика Сидорова, показавшая результат 4,77.
Победу одержала Сэнди Моррис из США — 4,82. Тройку замкнула еще одна американка Кэти Нэйджотт (4,67).
Россиянин Илья Иванюк занял третье место в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,28 и повторив свой лучший результат сезона.
Победу одержал японец Наото Тобэ, вторым стал украинец Богдан Бондаренко. Все трое показали одинаковый результат, места распределились по количеству попыток.
Из-за дисквалификации ВФЛА Шубенков, Сидорова и другие российские легкоатлеты вынуждены подавать индивидуальные заявки на участие в международных стартах под нейтральным флагом. 0