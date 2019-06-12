Российские лучницы завоевала путевку на Олимпиаду-2022

Женская сборная России по стрельбе из лука выступит на летней Олимпиаде-2022 в Токио (Япония).

Российская команда завоевала олимпийскую лицензию по итогам выступления на чемпионате мира, где она пробилась в 1/4 финала, что было достаточным условием для выступления на ближайшей Олимпиаде.

Также в 1/4 финала пробились женские сборные Кореи, Великобритании, Германии, Китайского Тайбэя, Белоруссии, Украины и Китая. В следующей стадии россиянки будут противостоять корейской команде.

За сборную России на чемпионате мира в голландском Хертогенбосе выступают Инна Степанова, Елена Осипова и Ксения Перова.

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. 0