ИААФ не восстановила ВФЛА в правах

(ИААФ) оставила в силе отстранение, сообщает Sportbox со ссылкой на AFP.

Напомним, 1 июня ВФЛА полностью выплатила ИААФ задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.

Заседание совета ИААФ проходит в Монако 8–9 июня. 7 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с членами рабочей группы ИААФ.

Всероссийская федерация легкой атлетики не получала официальной информации относительно продолжения отстранения организации от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом. 0