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    ИААФ не восстановила ВФЛА в правах

    Легкая атлетика Вокруг спорта Допинг
    Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) оставила в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает Sportbox со ссылкой на AFP.

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    Напомним, 1 июня ВФЛА полностью выплатила ИААФ задолженность в размере 3,2 миллиона долларов, выполнив последнее требование дорожной карты по восстановлению своих прав.

    Заседание совета ИААФ проходит в Монако 8–9 июня. 7 июня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин встретился с членами рабочей группы ИААФ.

    Всероссийская федерация легкой атлетики не получала официальной информации относительно продолжения отстранения организации от членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ВФЛА Наталья Юхарева.

    Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией ВАДА во главе с Ричардом Паундом. 0

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