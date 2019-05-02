Саудовская Аравия планирует принять у себя этап Формулы-1
globallookpress.com
По информации источника, чиновники готовы предложить 60 миллионов долларов владельцам гоночной серии, чтобы уже в ближайшее время провести первую гонку в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.
Напомним, Саудовская Аравия уже принимала у себя «Гонку чемпионов» и этап «Формулы-Е». Также стало известно, что со следующего года в стране будет проходить легендарный ралли-рейд «Дакар».
Отмечается, что владелец Формулы-1 компания Liberty Media, скорее всего, примет предложение Саудовской Аравии. 0