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    Саудовская Аравия планирует принять у себя этап Формулы-1

    Автоспорт Формула-1
    Как сообщает Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии заинтересованы в проведении Гран-при Формулы-1.

    Саудовская Аравия планирует принять у себя этап Формулы-1
    Саудовская Аравия планирует принять у себя этап Формулы-1

    По информации источника, чиновники готовы предложить 60 миллионов долларов владельцам гоночной серии, чтобы уже в ближайшее время провести первую гонку в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

    Напомним, Саудовская Аравия уже принимала у себя «Гонку чемпионов» и этап «Формулы-Е». Также стало известно, что со следующего года в стране будет проходить легендарный ралли-рейд «Дакар».

    Отмечается, что владелец Формулы-1 компания Liberty Media, скорее всего, примет предложение Саудовской Аравии. 0

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