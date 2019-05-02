Как сообщает Auto Motor und Sport, власти Саудовской Аравии заинтересованы в проведении Гран-при Формулы-1.

Саудовская Аравия планирует принять у себя этап Формулы-1 globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

По информации источника, чиновники готовы предложить 60 миллионов долларов владельцам гоночной серии, чтобы уже в ближайшее время провести первую гонку в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Напомним, Саудовская Аравия уже принимала у себя «Гонку чемпионов» и этап «Формулы-Е». Также стало известно, что со следующего года в стране будет проходить легендарный ралли-рейд «Дакар».

Отмечается, что владелец Формулы-1 компания Liberty Media, скорее всего, примет предложение Саудовской Аравии. 0