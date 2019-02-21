Вяльбе: Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок Клебо

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российский лыжник Сергей Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок норвежца Йоханнеса Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде.

Напомним, в полуфинале спринта Клебо подрезал Устюгова. После финиша они повздорили: россиянин толкнул норвежца и слегка потрепал его по щеке.

Результат 26-летнего россиянина (9-е место) был аннулирован. Клебо стал чемпионом мира в спринте.

«Все должно быть по правилам, никто не говорит о том, что можно выходить за рамки дозволенного. Я согласна с тем, что Сергей неправильно поступил, ударив его после финиша.

Считаю, что он заслуженно получил желтую карточку. Но почему тогда желтую карточку не получил Клебо, который специально блокировал его?», — приводит ТАСС слова Вяльбе

Вяльбе обвинила организаторов чемпионата мира в предвзятом отношении к норвежским спортсменам.

«Жюри, видимо, боится трогать Норвегию, тем более бога всех лыжных гонок. Они нам доказывают, что он всё делал правильно.

То есть человек, который идет первым, может делать всё, что хочет: останавливаться, тормозить, чтобы сзади все упали. У Клебо это всегда так: Сергей Устюгов и Александр Большунов для него как красные тряпки для быка.

Я и не ожидала положительного решения. Вспомните, что было на Играх в Сочи с Максимом Вылегжаниным. Мартин Йонсруд Сундбю тогда сказал, что сделал это не специально, но мы и не говорили об этом.

Мы просто хотим, чтобы правила для всех были одинаковыми», — приводит слова Вяльбе ТАСС. 0