Юсков завоевал бронзу на ЧМ по конькобежному спорту

Российский конькобежецзавоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле.

Денис Юсков twitter.com/schaatsennl 1000 Фрибет для всех Забрать!

29-летний спортсмен показал результат 1 минуту 43,202 секунды.

Первым стал голландец Томас Крол (1.42,582), вторым — норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.43,160).

Россиянин Сергей Трофимов занял 13-е место (1.45,890), Сергей Грязцов — 16-е (1.46,547).

У женщин победу на этой дистанции одержала голландская конькобежка Ирен Вюст, которая в четвертый раз в карьере победила на данной дистанции.

Пятикратная олимпийская чемпионка победила с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды).

Второе место заняла японка Михо Такаги (1.53,323), третье — американка Бриттани Боу (1.53,369).

Россиянка Екатерина Шихова стала 4-й, отстав от третьего места на 0,05 секунды, Евгения Лаленкова заняла седьмое место (+2,13), Елизавета Казелина — девятая (+3,29). 0