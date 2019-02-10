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    Юсков завоевал бронзу на ЧМ по конькобежному спорту

    Коньки
    Российский конькобежец Денис Юсков завоевал бронзовую медаль на дистанции 1500 метров на чемпионате мира в немецком Инцелле.

    Денис Юсков
    Денис Юсков
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    29-летний спортсмен показал результат 1 минуту 43,202 секунды.

    Первым стал голландец Томас Крол (1.42,582), вторым — норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.43,160).

    Россиянин Сергей Трофимов занял 13-е место (1.45,890), Сергей Грязцов — 16-е (1.46,547).

    У женщин победу на этой дистанции одержала голландская конькобежка Ирен Вюст, которая в четвертый раз в карьере победила на данной дистанции.

    Пятикратная олимпийская чемпионка победила с рекордом трека (1 минута 52,81 секунды).

    Второе место заняла японка Михо Такаги (1.53,323), третье — американка Бриттани Боу (1.53,369).

    Россиянка Екатерина Шихова стала 4-й, отстав от третьего места на 0,05 секунды, Евгения Лаленкова заняла седьмое место (+2,13), Елизавета Казелина — девятая (+3,29). 0

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