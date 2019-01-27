ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софья СамодуроваЧЕ в Минске. Женская обезличка, провал Коляды и два поражения французам
  • 08:03
    • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
  • 12:51
    • «Зенит» и «Спортинг» интересуются полузащитником «Лацио»
  • 12:19
    • Тренер Емельяненко не исключил завершения карьеры Федора
  • 09:01
    • Эрбер и Маю — чемпионы Australian Open в парном разряде
  • 08:37
    • «Голден Стэйт» победил в Бостоне, «Денвер» выиграл у «Филадельфии»
    Все новости спорта

    Тренер Емельяненко не исключил завершения карьеры Федора

    Единоборства
    Бой с Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator может стать последним в карьере Федора Емельяненко.

    Федор Емельяненко
    Федор Емельяненко
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Об этом сообщил тренер российского бойца Питер Тайссе.

    «Он пропустил левый хук, упал, Бейдер стал добивать и рефери остановил бой. Со здоровьем все хорошо. Единственное — есть рассечение, ему наложили девять швов.

    Для меня в составе его команды — точно последний бой. Об этом я ему сообщил еще в Голландии.

  • Емельяненко нокаутом проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator
  • Читайте по теме

    • Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — цитирует Тайссе «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром
  • Вчера в 09:14
    •
  • Прогноз
  • «Эспаньол» — «Реал»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервется ли чья-то безвыигрышная серия?
  • «Вальядолид» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
  • «Металлург» или «Автомобилист» — кто победит в матче лидеров Востока?
  • «Металлург» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Аталанта» и «Рома» в погоне за Лигой чемпионов
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Игроки «МЮ» Футбол Возрождение Санчеса, великолепный Лукаку и ночной кошмар Эмери. Как «МЮ» обыграл «Арсенал»«Манчестер Юнайтед» одержал восьмую подряд победу под руководством Сульшера Вчера в 16:590
  • 20:01
    • Степанова и Букин завоевали серебро ЧЕ в танцах на льду
  • 12:34
    • Федун приехал на тренировку «Спартака» и поздравил Глушакова с днем рождения
  • 10:34
    • «Вест Хэм» продлил контракт с полузащитником
    Хоккеисты СКА Хоккей КХЛ. СКА разгромил рижское «Динамо», ЦСКА уступил «Барысу»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 26 января Вчера в 23:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли выезд в Рим проблемным для «Ювентуса»?
  • 4.54
    •
  • 10:17
    • Шлеменко посоветовал Емельяненко не завершать карьеру
  • 08:50
    • Бейдер назвал Емельяненко величайшим бойцом всех времен
  • 00:37
    • «Милан» разошелся миром с «Наполи»
    Софья Самодурова Прочие Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебромСМИ — о результатах в произвольной программе женщин на ЧЕ-2019 в Минске Вчера в 09:140
  • 21:47
    • Защитник «Шахтера» перейдет в «Зенит»
  • 21:36
    • «Интер» объявил о переходе Седрика Суареша
  • 20:37
    • «Барыс» на выезде переиграл ЦСКА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон