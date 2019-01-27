Тренер Емельяненко не исключил завершения карьеры Федора

Бой св финале Гран-при Bellator может стать последним в карьере

Об этом сообщил тренер российского бойца Питер Тайссе.

«Он пропустил левый хук, упал, Бейдер стал добивать и рефери остановил бой. Со здоровьем все хорошо. Единственное — есть рассечение, ему наложили девять швов.

Для меня в составе его команды — точно последний бой. Об этом я ему сообщил еще в Голландии.

Что касается Федора, то, думаю, после этого боя он прекратит карьеру. Потому что у него есть проблемы с коленом, с плечом. Он был готов к бою только на 66 процентов», — цитирует Тайссе «Спорт-Экспресс». 0