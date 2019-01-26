Самарин стал вторым на ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — пятый

Российский фигуристзавоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Минске.

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После короткой программы Самарин лидировал, но в итоге проиграл в борьбе за золото испанцу Хавьеру Фернандесу, который в седьмой раз в карьере стал чемпионом Европы.

Еще один россиянин Михаил Коляда в произвольной программе допустил ряд ошибок и получил травму руки. Его итоговый результат — пятое место.

Произвольная программа

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 179,75

2. Александр Самарин (Россия) — 177,87

3. Маттео Риццо (Италия) — 165,67

11. Михаил Коляда (Россия) — 140,38

16. Максим Ковтун (Россия) — 128,48

Итог

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 271,59

2. Александр Самарин (Россия) — 269,84

3. Маттео Риццо (Италия) — 247,08

5. Михаил Коляда (Россия) — 240,87

14. Максим Ковтун (Россия) — 216,18 0