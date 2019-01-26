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    Самарин стал вторым на ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — пятый

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    Российский фигурист Александр Самарин завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в Минске.

    Александр Самарин
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    После короткой программы Самарин лидировал, но в итоге проиграл в борьбе за золото испанцу Хавьеру Фернандесу, который в седьмой раз в карьере стал чемпионом Европы.

    Еще один россиянин Михаил Коляда в произвольной программе допустил ряд ошибок и получил травму руки. Его итоговый результат — пятое место.

    Произвольная программа

    1. Хавьер Фернандес (Испания) — 179,75
    2. Александр Самарин (Россия) — 177,87
    3. Маттео Риццо (Италия) — 165,67
    11. Михаил Коляда (Россия) — 140,38
    16. Максим Ковтун (Россия) — 128,48

    Итог

    1. Хавьер Фернандес (Испания) — 271,59
    2. Александр Самарин (Россия) — 269,84
    3. Маттео Риццо (Италия) — 247,08
    5. Михаил Коляда (Россия) — 240,87
    14. Максим Ковтун (Россия) — 216,18 0

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