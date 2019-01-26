Самарин стал вторым на ЧЕ по фигурному катанию, Коляда — пятый

Александр Самарин
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После короткой программы Самарин лидировал, но в итоге проиграл в борьбе за золото испанцу Хавьеру Фернандесу, который в седьмой раз в карьере стал чемпионом Европы.
Еще один россиянин Михаил Коляда в произвольной программе допустил ряд ошибок и получил травму руки. Его итоговый результат — пятое место.
Произвольная программа
1. Хавьер Фернандес (Испания) — 179,75
2. Александр Самарин (Россия) — 177,87
3. Маттео Риццо (Италия) — 165,67
11. Михаил Коляда (Россия) — 140,38
16. Максим Ковтун (Россия) — 128,48
Итог
1. Хавьер Фернандес (Испания) — 271,59
2. Александр Самарин (Россия) — 269,84
3. Маттео Риццо (Италия) — 247,08
5. Михаил Коляда (Россия) — 240,87
14. Максим Ковтун (Россия) — 216,18 0