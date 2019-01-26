Ковтун: Cтыдно? Да, но не умирать же теперь

Чемпион России в мужском одиночном катаниипрокомментировал свой провал на чемпионате Европы в Минске.

После ошибки в короткой программе фигурист занимал пятое место и сохранял шансы на призовое место.

Произвольный прокат Ковтун провалил, сорвав практически все прыжки, и стал в итоге 14-м.

«Можно сейчас многое сказать на эмоциях, я помолчу, но… Хочу сказать одно с уверенностью: спасибо.

Спасибо болельщикам, спасибо, родные, за поддержку. Жизнь — такая штука, и от прорыва до краха порой один шаг, искренне благодарен каждому…

Стыдно? Да, но не умирать же теперь. Буду думать, что пошло не так», — написал Ковтун на своей странице в «Инстаграме». 0