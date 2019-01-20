Юрлова-Перхт: На второй лежке застряла гильза

Чемпионка мира-2015рассказала, почему потеряла много времени на второй лежке во время масс-старта на этапе Кубка мира.

33-летняя спортсменка заняла 17-е место в этой гонке.

«Местами получалось зацепиться за лидирующую группу. Но проигрывала на стрельбе.

На второй лежке застряла гильза, и я потеряла секунд 10. Пыталась не суетиться, чтобы закрыть мишнеи. Так получился отрыв.

С лежкой пока все хорошо — получалось быстро работать. По стойке было чуть получше сегодня. Два промаха — это два габаритных промаха.

С начала сезона я пока не пропустила ни одной гонки. Мне такой режим помогает: от соревнования к соревнованию чувствую себя увереннее и лучше на дистанции.

Вчера у нас был расширенный подиум, а это дополнительные эмоции. Особенно чувствуется поддержка российских болельщиков», — сказала Юрлова-Перхт в эфире канала «Матч ТВ».

Напомним, Юрлова-Перхт занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 232 очка. 0