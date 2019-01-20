ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Арсенала»Победная формула Эмери. «Арсенал» переиграл «Челси»
  • 18:24
    • «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Хаддерсфилдом»
  • 18:03
    • Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open
  • 17:57
    • Дивизион Боброва переиграл дивизион Тарасова на Матче звезд КХЛ
  • 17:28
    • Дивизион Чернышева обыграл дивизион Харламова в полуфинале Матча звезд
  • 17:16
    • Пройсс победила в масс-старте в Рупольдинге
    Все новости спорта

    Юрлова-Перхт: На второй лежке застряла гильза

    Биатлон
    Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, почему потеряла много времени на второй лежке во время масс-старта на этапе Кубка мира.

    Екатерина Юрлова-Перхт
    Екатерина Юрлова-Перхт
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    33-летняя спортсменка заняла 17-е место в этой гонке.

    «Местами получалось зацепиться за лидирующую группу. Но проигрывала на стрельбе.

    На второй лежке застряла гильза, и я потеряла секунд 10. Пыталась не суетиться, чтобы закрыть мишнеи. Так получился отрыв.

    С лежкой пока все хорошо — получалось быстро работать. По стойке было чуть получше сегодня. Два промаха — это два габаритных промаха.

    С начала сезона я пока не пропустила ни одной гонки. Мне такой режим помогает: от соревнования к соревнованию чувствую себя увереннее и лучше на дистанции.

    Вчера у нас был расширенный подиум, а это дополнительные эмоции. Особенно чувствуется поддержка российских болельщиков», — сказала Юрлова-Перхт в эфире канала «Матч ТВ».

    Напомним, Юрлова-Перхт занимает 15-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 232 очка. 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.65
  • Завтра в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одержит ли «Вильярреал» первую за два месяца победу в Примере?
  • «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сумеет ли «Тоттенхэм» победить без Кейна?
  • «Фулхэм» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Марсель» должен прервать безвыигрышную серию в Лиге 1
  • «Кан» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «МанСити» разгромил «Хаддерсфилд», «Челси» проиграл «Арсеналу»Обзор матчей 23-го тура чемпионата Англии по футболу 18:370
  • 15:09
    • Федерер вылетел с Australian Open, проиграв Циципасу
  • 14:56
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге
  • 14:38
    • Боккетти восстановится к возобновлению сезона, Жиго — нет
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Уэску»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 16:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разгромит ли «МанСити» безнадежного аутсайдера АПЛ?
  • 5.41
    •
  • 18:12
    • Юрлова-Перхт: На второй лежке застряла гильза
  • 17:42
    • Ломовицкий готов играть в «Спартаке» до конца карьеры
  • 17:02
    • Драчев рассказал о встрече с главой IBU
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, голы Тарасенко, Панарина и КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января 09:560
  • 14:29
    • Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Чилича на Australian Open
  • 13:06
    • Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на КМ в Отепя
  • 11:55
    • Макгрегор назвал имя своего следующего соперника
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон