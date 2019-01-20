ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Арсенала»Победная формула Эмери. «Арсенал» переиграл «Челси»
  • 14:56
    • Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге
  • 14:38
    • Боккетти восстановится к возобновлению сезона, Жиго — нет
  • 14:29
    • Баутиста-Агут в пяти сетах одолел Чилича на Australian Open
  • 13:06
    • Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на КМ в Отепя
  • 11:55
    • Макгрегор назвал имя своего следующего соперника
    Все новости спорта

    Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге

    Биатлон
    Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    Йоханнес Бё
    Йоханнес Бё
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Бё показал результат 36 минут 43,8 секунды.

    Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, третье — француз Кентен Фийон Майе.

    В шаге от пьедестала остановился еще один француз Мартен Фуркад.

    Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 16-е место. Александр Логинов занял 17-ю строчку.

    Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
    Мужчины. Масс-старт

    1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.43,8 (1 промах)
    2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2)
    3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1)
    4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)
    5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +9,9 (1)
    16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2)
    17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)…
    24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3). 0

  • Доставка в:
  • Небольшой опрос для лучших читателей
  • По теме
  • Герой безвременья: Антон Шипулин завершил карьеру
  • 26/12/2018 в 16:00
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Леганес»
  • 1.61
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли победная серия «Манчестер Сити»?
  • «Хаддерсфилд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Вернется ли «Сампдория» к победам?
  • «Фиорентина» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 3.50
    •
  • Одержит ли «Вильярреал» первую за два месяца победу в Примере?
  • «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, голы Тарасенко, Панарина и КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 января 09:560
  • 10:05
    • Надаль обыграл Бердыха и сыграет с Тиафо в 1/4 финала АО
  • 09:01
    • Сехудо нокаутировал Диллашоу и сохранил титул UFC
  • 08:36
    • «Хьюстон» в овертайме обыграл «Лейкерс», «Финикс» проиграл «Шарлотт»
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Наследник Фергюсона. Сульшер провел идеальный месяц у руля «МЮ»Норвежский тренер копирует стиль работы легендарного Фергюсона и добивается успеха Вчера в 18:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разгромит ли «МанСити» безнадежного аутсайдера АПЛ?
  • 5.41
    •
  • 11:41
    • Моуринью отклонил три предложения после ухода из «МЮ»
  • 08:47
    • Коллинз разгромила Кербер на Australian Open
  • 08:03
    • Квитова вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» победил «Севилью», «Атлетико» разгромил «Уэску»Подробности матчей 20-го тура испанской Примеры 01:070
  • 07:53
    • Шарапова проиграла Барти и покинула Australian Open
  • 00:09
    • «Монако» с Головиным крупно проиграл «Страсбуру»
  • 22:44
    • Гол Витселя принес дортмундской «Боруссии» победу над «Лейпцигом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон