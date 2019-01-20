Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Рупольдинге

Норвежский биатлонистстал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Бё показал результат 36 минут 43,8 секунды.

Второе место занял австриец Юлиан Эберхард, третье — француз Кентен Фийон Майе.

В шаге от пьедестала остановился еще один француз Мартен Фуркад.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев — 16-е место. Александр Логинов занял 17-ю строчку.

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.43,8 (1 промах)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +9,9 (1)

16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2)

17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)…

24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3). 0