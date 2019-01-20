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    Драчев рассказал о встрече с главой IBU

    Биатлон Вокруг спорта Допинг
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о встрече с главой Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином.

    Владимир Драчев
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    Функционеры обсудили критику спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.

    «Вчера был сложный день, мы до полдесятого вечера обсуждали тему Логинова. Я высказал все, что накипело, в защиту спортсмена. Был представитель этического комитета, она сказала: ребята, какие могут быть вопросы? С 2015-го по 2017-го он не выступал — сейчас вопросов к нему не может быть ни у кого.

    Со всех сторон идет поддержка нашего обращения. Далин обратится к президентам федераций, чтобы убрать волну негатива.

    Это же идет в минус и для IBU. Кто-то это разжигает, пытается поднять. Мы ссылались на кодекс WADA. Те бумаги, которые мы отдали, они усилили нашу позицию в защиту Александра», — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». 0

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