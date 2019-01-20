Драчев рассказал о встрече с главой IBU

Президент Союза биатлонистов России (СБР)рассказал о встрече с главой Международного союза биатлонистов (IBU)

Функционеры обсудили критику спортсменов в адрес россиянина Александра Логинова.

«Вчера был сложный день, мы до полдесятого вечера обсуждали тему Логинова. Я высказал все, что накипело, в защиту спортсмена. Был представитель этического комитета, она сказала: ребята, какие могут быть вопросы? С 2015-го по 2017-го он не выступал — сейчас вопросов к нему не может быть ни у кого.

Со всех сторон идет поддержка нашего обращения. Далин обратится к президентам федераций, чтобы убрать волну негатива.

Это же идет в минус и для IBU. Кто-то это разжигает, пытается поднять. Мы ссылались на кодекс WADA. Те бумаги, которые мы отдали, они усилили нашу позицию в защиту Александра», — сказал Драчев в эфире «Матч ТВ». 0