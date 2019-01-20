Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ в Отепя

Финский лыжникстал победителем индивидуальной гонки классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в Отепя.

Александр Большунов yle.fi 1000 Фрибет для всех Забрать!

Нисканен преодолел дистанцию за 40 минут 7,1 секунды.

Вторым стал россиянин Александр Большунов, отставший от победителя на 15,9 секунды.

Призовую тройку замкнул норвежец Дидрик Тенсет, отставание которого составило 46,4 секунды.

Александр Бессмертных показал пятый результат, Евгений Белов — шестой.

Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 40.07,1.

2. Александр Большунов (Россия) +15,9.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +46,4.

4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +48,0.

5. Александр Бессмертных (Россия) +50,4.

6. Евгений Белов (Россия) +52,6. 0