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    Большунов стал вторым в индивидуальной гонке на этапе КМ в Отепя

    Лыжи
    Финский лыжник Ийво Нисканен стал победителем индивидуальной гонки классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в Отепя.

    Александр Большунов
    Александр Большунов
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    Нисканен преодолел дистанцию за 40 минут 7,1 секунды.

    Вторым стал россиянин Александр Большунов, отставший от победителя на 15,9 секунды.

    Призовую тройку замкнул норвежец Дидрик Тенсет, отставание которого составило 46,4 секунды.

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    Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония
    Мужчины. 15 км, классический стиль

    1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 40.07,1.
    2. Александр Большунов (Россия) +15,9.
    3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +46,4.
    4. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) +48,0.
    5. Александр Бессмертных (Россия) +50,4.
    6. Евгений Белов (Россия) +52,6. 0

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