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    Непряева заняла третье место в индивидуальной гонке на КМ в Отепя

    Лыжи
    На этапе Кубка мира в Отепя состоялась женская индивидуальная гонка классическим стилем на 10 км.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Победу одержала представительница Норвегии Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 29 минут 53,7 секунды.

    Второй стала шведка Эбба Андерсон. Третьей финишировала россиянка Наталья Непряева.

    Лыжные гонки. Кубок мира. Отепя, Эстония
    Женщины. 10 км, классический стиль

    1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.53,7.
    2. Эбба Андерсон (Швеция) — +48,4.
    3. Наталья Непряева (Россия) — +56,7.
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.14,0.
    5. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +1.14,8.
    6. Шарлотта Калла (Швеция) — +1.19,9.
    7. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.26,5.
    8. Анастасия Седова (Россия) — +1.41,6.
    9. Катарина Хенниг (Германия) — +2.02,9.
    10. Анна Жеребятьева (Россия) — +2.07,0….
    20. Алиса Жамбалова (Россия) — +2,54,3.
    21. Лидия Дуркина (Россия) — +2.55,7…
    32. Елена Соболева (Россия) — +3.21,4…
    38. Ольга Царева (Россия) — +3.43,0. 0

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