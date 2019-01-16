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    Шипулин: Победы сборных в эстафете — это важное событие, настоящий праздник

    Биатлон
    Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин отметил яркое выступление российских биатлонистов на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Антон Шипулин
    Антон Шипулин
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    Впервые за 12 лет и мужская, и женская сборные победили в эстафетах.

    «Я невероятно рад за наших биатлонистов, которые сейчас показывают отличные результаты. Давно такого не было, чтобы мужская и женская сборные России выиграли на этапе Кубка мира.

    Для нашего биатлона это очень важное событие, настоящий праздник. Сейчас очень большое количество людей начнут смотреть биатлон.

    Я недавно закончил спортивную карьеру, выбрал время, когда нужно было поставить точку и уйти из спорта. Рано или поздно так делает каждый спортсмен. В этом нет ничего страшного.

    Сейчас вижу, как отлично выступает Александр Логинов. Надеюсь, что ему удастся в конце сезона показать стабильный результат, и он будет биться не только за топ-3, но и за Кубок мира.

    Этого давно в нашей стране не было. Я очень хочу, чтобы он доказал всем, особенно тем людям, которые злорадствуют в последнее время, что он человек с сильным характером и готов показывать хорошие результаты», — цитирует официальный сайт Минспорта РФ Шипулина

    Шипулин объявил о завершении карьеры в конце 2018 года. 0

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