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    Конькобежец Лобас стал вторым на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы

    Коньки
    Россиянин Виктор Лобас стал вторым на чемпионате Европы по конькобежному спорту в классическом многоборье.

    Виктор Лобас
    Виктор Лобас
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    Лобас стал вторым на дистанции 1000 метров.

    Российский конькобежец уступил 0,83 секунды нидерландцу Каю Вербею. Третьим стал норвежец Ховар Хольмерфьюр Лорентсен (+0,91).

    Что касается других россиян, то Алексей Есин занял шестое место (+1,65), а Артем Кузнецов — девятое (+1,78).

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    1. Кай Фербей (Нидерланды) — 1.08,970
    2. Виктор Лобас (Россия) — 1.09,804
    3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.09,889
    6. Алексей Есин (Россия) — 1.10,628...
    9. Артем Кузнецов (Россия) — 1.10,759 0

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