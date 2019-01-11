Конькобежец Лобас стал вторым на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы

Виктор Лобас
TeamRussia.pro
Лобас стал вторым на дистанции 1000 метров.
Российский конькобежец уступил 0,83 секунды нидерландцу Каю Вербею. Третьим стал норвежец Ховар Хольмерфьюр Лорентсен (+0,91).
Что касается других россиян, то Алексей Есин занял шестое место (+1,65), а Артем Кузнецов — девятое (+1,78).
Спринтерское многоборье. 1 000 м. 1-й забег
1. Кай Фербей (Нидерланды) — 1.08,970
2. Виктор Лобас (Россия) — 1.09,804
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) — 1.09,889
6. Алексей Есин (Россия) — 1.10,628...
9. Артем Кузнецов (Россия) — 1.10,759 0