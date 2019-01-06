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    Непряева стала второй в гонке преследования «Тур де Ски»

    Лыжи
    Состоялся заключительный этап многодневки «Тур де Ски». Лыжницы поднялись в гору Альпе Чермис в гонке преследования на 9 км свободным стилем.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Победу в гонке и в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй, финка Криста Пярмякоски — третьей. Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое места соответственно.

    Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

    1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) — 35.15,0
    2. Наталья Непряева (Россия) — +2.42,0
    3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +2.55,9
    4. Анастасия Седова (Россия) — +3.53,2
    5. Юлия Белорукова (Россия) — +4.47,4.     0

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