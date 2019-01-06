Непряева стала второй в гонке преследования «Тур де Ски»

Состоялся заключительный этап многодневки. Лыжницы поднялись в гору Альпе Чермис в гонке преследования на 9 км свободным стилем.

Победу в гонке и в «Тур де Ски» одержала норвежская спортсменка Ингвильд Флугстад Эстберг, россиянка Наталья Непряева стала второй, финка Криста Пярмякоски — третьей. Россиянки Анастасия Седова и Юлия Белорукова заняли четвертое и пятое места соответственно.

Женщины. Гонка преследования. 9 км, свободный стиль

1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) — 35.15,0

2. Наталья Непряева (Россия) — +2.42,0

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +2.55,9

4. Анастасия Седова (Россия) — +3.53,2

5. Юлия Белорукова (Россия) — +4.47,4. 0