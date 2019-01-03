Вяльбе: У российских лыжников появилась стабильность

Президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировала выступление российских спортсменов в рамках этапа «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 15 км, а Наталья Непряева завоевала серебро в пасьюте на 10 км.

«Гонки сложились замечательно, что у мужиков, что у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность.

Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные.

Финиш Устюгова? Серега пытался уйти, но, к сожалению, не получилось. Ничего, он проверяет себя, проверяет соперника», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости». 0