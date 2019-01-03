Вяльбе: У российских лыжников появилась стабильность

Елена Вяльбе
ФЛГР
Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 15 км, а Наталья Непряева завоевала серебро в пасьюте на 10 км.
«Гонки сложились замечательно, что у мужиков, что у женщин. Это в очередной раз доказывает, что у лыжников появилась какая-то стабильность.
Давайте не будем делать из третьего места для того или иного спортсмена какой-то трагедии. У команды в целом результаты достойные.
Финиш Устюгова? Серега пытался уйти, но, к сожалению, не получилось. Ничего, он проверяет себя, проверяет соперника», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости». 0