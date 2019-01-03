Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»

Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третьим к финишу пришел еще один представитель России Александр Большунов.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Оберстдорф, Германия
Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.07,5.
2. Сергей Устюгов (Россия) — 0,4.
3. Александр Большунов (Россия) — 1.08,2.
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 1.41,5.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1.42,5.
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9. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.59,2
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14. Денис Спицов (Россия) — 2.01,8.
16. Андрей Ларьков (Россия) — 3.01,1.
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27. Максим Вылегжанин (Россия) — 3.29,8.
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40. Андрей Собакарев (Россия) — 4.53,6.
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48. Александр Бессмертных (Россия) — 5.59,0.
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Евгений Белов (Россия) — снялся с дистанции.
Глеб Ретивых (Россия) — не вышел на старт. 0