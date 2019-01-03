Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»

Норвежский лыжникстал победителем гонки преследования на 15 км свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

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Второе место занял россиянин Сергей Устюгов, третьим к финишу пришел еще один представитель России Александр Большунов.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Мужчины. Оберстдорф, Германия

Гонка преследования. 15 км. Свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 35.07,5.

2. Сергей Устюгов (Россия) — 0,4.

3. Александр Большунов (Россия) — 1.08,2.

4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 1.41,5.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1.42,5.

…

9. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.59,2

…

14. Денис Спицов (Россия) — 2.01,8.

16. Андрей Ларьков (Россия) — 3.01,1.

…

27. Максим Вылегжанин (Россия) — 3.29,8.

…

40. Андрей Собакарев (Россия) — 4.53,6.

…

48. Александр Бессмертных (Россия) — 5.59,0.

…

Евгений Белов (Россия) — снялся с дистанции.

Глеб Ретивых (Россия) — не вышел на старт. 0