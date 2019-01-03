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    Непряева — вторая в гонке преследования «Тур де Ски», победила Эстберг

    Лыжи
    Норвежка Ингвильд Эстберг стала победительницей гонки преследования на этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.

    Наталья Непряева
    Наталья Непряева
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    Второе место заняла российская лыжница Наталья Непряева. Третьей стала американка Джессика Диггинс.

    Россиянка Юлия Белорукова финишировала 4-й, Анастасия Седова — 6-й.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски»
    Гонка преследования. Женщины. 10 км. Свободный стиль

    1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) — 26.21,2
    2. Наталья Непряева (Россия) — +30,4
    3. Джессика Диггинс (США) — +1.12,6
    4. Юлия Белорукова (Россия) — +1.12,7
    5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.23,6
    6. Анастасия Седова (Россия) — +2.18,8
    7. Хайди Венг (Норвегия) — +3.00,7
    8. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) — +3.36,1
    9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +3.36,6
    10. Лотта Венг (Норвегия) — +3.49,7
    ...13. Мария Истомина (Россия) — +4.53,4
    ...16. Лидия Дуркина (Россия) — +5.07,0
    ...22. Елена Соболева (Россия) — +5.42,2
    23. Анна Нечаевская (Россия) — +5.46,4
    ...27. Анна Жеребятьева (Россия) — +6.27,4 0

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