Непряева — вторая в гонке преследования «Тур де Ски», победила Эстберг

Второе место заняла российская лыжница Наталья Непряева. Третьей стала американка Джессика Диггинс.
Россиянка Юлия Белорукова финишировала 4-й, Анастасия Седова — 6-й.
Лыжные гонки. «Тур де Ски»
Гонка преследования. Женщины. 10 км. Свободный стиль
1. Ингвильд Флюгстад Эстберг (Норвегия) — 26.21,2
2. Наталья Непряева (Россия) — +30,4
3. Джессика Диггинс (США) — +1.12,6
4. Юлия Белорукова (Россия) — +1.12,7
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.23,6
6. Анастасия Седова (Россия) — +2.18,8
7. Хайди Венг (Норвегия) — +3.00,7
8. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) — +3.36,1
9. Тереза Штадлобер (Австрия) — +3.36,6
10. Лотта Венг (Норвегия) — +3.49,7
...13. Мария Истомина (Россия) — +4.53,4
...16. Лидия Дуркина (Россия) — +5.07,0
...22. Елена Соболева (Россия) — +5.42,2
23. Анна Нечаевская (Россия) — +5.46,4
...27. Анна Жеребятьева (Россия) — +6.27,4 0