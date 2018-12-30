Устюгов и Непряева выиграли индивидуальные гонки на «Тур де Ски»

Российские лыжникивыиграли индивидуальные гонки в рамках многодневки «Тур де Ски».

Устюгов стал победителем мужской гонки на 15 км. Россиянин на 12,3 секунды опередил норвежца Симена Крюгера.

Еще один представитель России Александр Большунов завоевал бронзовую награду.

Непряева стала лучшей на дистанции 10 км среди женщин. В борьбе за золото россиянка на 0,3 секунды опередила норвежку Ингвильд Остберг.

Третье место у еще одной россиянки Анастасии Седовой.

Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины

1. Сергей Устюгов (Россия) — 30.34,1

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 12,2

3. Александр Большунов (Россия) — 21,9

4. Андрей Мельниченко (Россия) — 27,4

7. Денис Спицов (Россия) — 33,7

18. Евгений Белов (Россия) — 58,3

29. Александр Бессмертных (Россия) — 1.17,1

33. Андрей Ларьков (Россия) — 1.23,7

38. Максим Вылегжанин (Россия) — 1.31,9

59. Глеб Ретивых (Россия) — 2.03,0

63. Андрей Собакарев (Россия) — 2.11,5

Индивидуальная гонка, 10 км. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 23.19,9

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 0,3

3. Анастасия Седова (Россия) — 10,9

7. Юлия Белорукова (Россия) — 36,1

12. Мария Истомина (Россия) — 53,0

15. Анна Нечаевская (Россия) — 1.00,4

18. Елена Соболева (Россия) — 1.20,3

20. Лидия Дуркина (Россия) — 1.26,3

27. Анна Жеребятьева (Россия) — 1.36,8 0