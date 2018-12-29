Клебо — лучший в спринте свободным стилем на «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо
sportsinwinter.pl
В финале Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 17,99 секунды.
Второе и третье места достались французам — Ришару Жуву и Люке Шанава, которые проиграли лидеру 0,34 и 0,39 секунды соответственно.
Россиянин Александр Большунов занял шестое место с отставанием в 3,17 секунды.
Россияне Глеб Ретивых и Сергей Устюгов выбыли на стадии 1/4 финала.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Тоблах, Италия
Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.17,99
2. Ришар Жув (Франция) — +0,34
3. Люка Шанава (Франция) — +0,39
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — +0,76
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1,67
6. Александр Большунов (Россия) — +3,17 0