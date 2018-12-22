В США надеются, что ВАДА лишит РУСАДА статуса

Глава Американского антидопингового агентства (USADA)выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вновь признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу организации.

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Ранее группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прибыла в Москву и получила доступ в лабораторию. Был достигнут прогресс с российскими властями в отношении извлечения и экспорта данных за пределы России. Однако группа не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за того, что оборудование экспертов, которое используется для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

«Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов. Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована сама Россия, это в наших национальных интересах. Передача базы — это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов. Мы также должны думать о будущем самой московской лаборатории», — цитирует генерального директора РУСАДА Юрия Гануса ТАСС.

Напомним, исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории. 0