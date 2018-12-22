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    В США надеются, что ВАДА лишит РУСАДА статуса

    Допинг Вокруг спорта
    Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вновь признает Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим кодексу организации.

    В США надеются, что ВАДА лишит РУСАДА статуса
    В США надеются, что ВАДА лишит РУСАДА статуса
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    Ранее группа экспертов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прибыла в Москву и получила доступ в лабораторию. Был достигнут прогресс с российскими властями в отношении извлечения и экспорта данных за пределы России. Однако группа не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за того, что оборудование экспертов, которое используется для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

    «Мы не удовлетворены результатами завершившегося в пятницу визита экспертов. Я хочу подчеркнуть, что в скорейшем предоставлении базы данных в первую очередь должна быть заинтересована сама Россия, это в наших национальных интересах. Передача базы — это путь к прекращению всяческих спекуляций вокруг российского спорта и защита интересов наших чистых атлетов. Мы также должны думать о будущем самой московской лаборатории», — цитирует генерального директора РУСАДА Юрия Гануса ТАСС.

    Напомним, исполком ВАДА 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе лаборатории. 0

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