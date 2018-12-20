В США рассмотрят «законопроект Родченкова» о криминализации допинга

Григорий Родченков
BBC
Законопроект носит имя информатора ВАДА Григория Родченкова.
Показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, бежавшего из России в конце 2015 года, привели к тому, что российские спортсмены участвовали в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.
Согласно законопроекту, предлагается введение штрафа до $ 1 млн и тюремное заключение сроком до 10 лет для лиц, участвующих в махинациях с допингом на международных спортивных соревнованиях.
В документе допинг в спорте включен в список сфер, в которых Россия «пытается нанести ущерб США». 0