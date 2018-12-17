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    СМИ: Шумахер больше не прикован к постели

    Формула-1 Автоспорт Вокруг спорта
    Состояние здоровья бывшего пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера значительно улучшилось, сообщает Daily Mail.

    Михаэль Шумахер
    Михаэль Шумахер
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    По информации издания, немец, получивший серьезную черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах, больше не прикован к постели.

    При этом Шумахеру все еще требуется медицинская помощь и уход, который по оценкам обходится в сумму, превышающую 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

    Ранее в декабре президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт, утверждал, что смотрел недавний Гран-при Бразилии вместе с Шумахером в Швейцарии.

    Отметим, что семья Шумахера не общается с прессой, поэтому информации о состоянии здоровья бывшего спортсмена слишком мало. 0

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