Россия проиграла Франции в финале чемпионата Европы по гандболу

Женская сборная России по гандболу стала серебряным призером чемпионата Европы по Франции.

Фрагмент матча twitter.com/EHFEURO/ 1000 Фрибет для всех Забрать!

В финальном матче в Париже российская команда проиграла хозяйкам турнира (21:24)

Самой результативной в составе сборной России стала Анна Вяхирева, которая была признана лучшим игроком матча. На ее счету семь голов. 23-летняя российская гандболистка названа самым ценным игроком турнира.

Россия во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.

Франция, которая является действующим чемпионом мира, после трех бронзовых медалей ЧЕ(2002, 2006, 2016) впервые в истории выиграла золото.

Напомним, в матче за третье место Голландия нанесла поражение Румынии (24:20). 0