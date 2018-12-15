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    Драчев: Рабочая группа IBU приедет в Москву 18 декабря

    Биатлон Вокруг спорта
    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что рабочая группа IBU по вопросу восстановления СБР приедет в Москву 18 декабря.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев
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    «18 декабря рабочая группа IBU приедет в Москву. И мы обсудим наши дальнейшие действия.

    На заседании в субботу основной вопрос был связан с нашими спортсменами. Час обсуждали. Сложно было, чувствовалось напряжение, которое витало вокруг.

    IBU сделал официальное заявление, в котором было сказано, что австрийская сторона не предоставила никаких доводов и конкретных обвинений в отношении наших спортсменов», — сказал Драчев в эфире канала «Матч ТВ».

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