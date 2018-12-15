Драчев: Рабочая группа IBU приедет в Москву 18 декабря

«18 декабря рабочая группа IBU приедет в Москву. И мы обсудим наши дальнейшие действия.
На заседании в субботу основной вопрос был связан с нашими спортсменами. Час обсуждали. Сложно было, чувствовалось напряжение, которое витало вокруг.
IBU сделал официальное заявление, в котором было сказано, что австрийская сторона не предоставила никаких доводов и конкретных обвинений в отношении наших спортсменов», — сказал Драчев в эфире канала «Матч ТВ».
Напомним, 12 декабря в расположение сборной России в Австрии прибыли следователи, которые уведомили ряд российских спортсменов и специалистов о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене.
Исполком IBU в субботу не стал применять санкции к пяти российским биатлонистам, которых австрийская полиция подозревает в нарушении антидопинговых правил. 0