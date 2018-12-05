ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Унаи ЭмериМиссия выполнима. «МЮ» нужно брать пример с «Арсенала»
  • 16:35
    • Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
  • 21:44
    • «Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России
  • 21:35
    • «Локомотив» одолел «Рубин» в первом матче четвертьфинала Кубка
  • 21:24
    • «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала КР
  • 21:11
    • СМИ: «Реал» согласовал трансфер Азара на лето 2019 года
    Все новости спорта

    Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Давосе

    Лыжи
    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в программе этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).

    Евгений Устюгов
    Евгений Устюгов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, на одном из предсезонных сборов спортсмен сломал палец руки, перенёс операцию и был вынужден пропустить старт сезона. Этап Кубка мира в Давосе пройдёт с 15 по 16 декабря.

    «Сергей точно побежит "пятнашку" свободным стилем в Швейцарии. И ещё, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жёсткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

    Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к Тур-де-Ски», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.

    26-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем «Тур де Ски» сезона-2016/17. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Фуркад без конкурентов и новая надежда для сборной России
  • 02/12/2018 в 01:49
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
  • 4.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетико» проведет репетицию перед «Алавесом»
  • «Атлетико» — «Сант-Андреу». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Разгромит ли «Ливерпуль» аутсайдера АПЛ?
  • «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Продлит ли «Эвертон» победную домашнюю серию в АПЛ?
  • «Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сергей Бобровский Хоккей НХЛ. Бобровский пропустил восемь шайб, победный буллит Кучерова, гол ОвечкинаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 декабря 09:440
  • 18:43
    • «Краснодар» и «Ростов» назвали составы на кубковый матч
  • 18:33
    • Фернандеш и Ротенберг — в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»
  • 15:18
    • «Саутгемптон» возглавил немецкий тренер
    Жозе Моуринью Футбол Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растутКарьера португальца на «Олд Траффорд» близка к своей низшей точке. Как это произошло? 00:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» подтолкнет Моуринью к отставке
  • 4.22
    •
  • 21:58
    • «Динамо» переиграло «Куньлунь» в Москве
  • 21:18
    • «Локомотив» обыграл «Амур»
  • 20:56
    • Агент Сорокина прокомментировал слухи о переходе в «Айлендерс»
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. «МанСити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли», «МЮ» примет «Арсенал»Обзор матчей 15-го тура чемпионата Англии по футболу 02:000
  • 12:42
    • Егоров признал ошибку при назначении пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»
  • 12:29
    • В России пройдет чемпионат мира по боксу
  • 20:52
    • Ротенберг получил травму коленного сустава
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон