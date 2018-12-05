Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Давосе

Президент Федерации лыжных гонок Россиисообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в программе этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Напомним, на одном из предсезонных сборов спортсмен сломал палец руки, перенёс операцию и был вынужден пропустить старт сезона. Этап Кубка мира в Давосе пройдёт с 15 по 16 декабря.

«Сергей точно побежит "пятнашку" свободным стилем в Швейцарии. И ещё, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жёсткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках.

Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к Тур-де-Ски», — приводит слова Вяльбе пресс-служба ОКР.

26-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира и победителем «Тур де Ски» сезона-2016/17. 0