Южная Корея и КНДР подадут совместную заявку на проведение Олимпиады

Республика Корея и КНДР подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года.

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Об этом сообщило южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма, передает ТАСС.

Представители двух корейских государств в середине февраля посетят штаб-квартиру МОК в Лозанне и подадут заявку.

«Планировалось сделать это в январе, но Север не смог сразу подтвердить график, и президент МОК Томас Бах тогда спросил, смогут ли представители двух Корей посетить Лозанну 15 февраля», — отметил представитель министерства.

Также ожидается, что в рамках поездки в Швейцарию представители сторон обсудят возможность сформировать совместные команды, а также организовать совместный выход спортсменов на церемонию открытия Олимпиады в Токио 2020 года.

Напомним, Южная Корея принимала зимнюю Олимпиаду-2018. 0