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    Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби

    Формула-1 Автоспорт
    Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации на заключительном 21-м этапе чемпионата Формулы-1, проходящем в Абу-Даби.

    Льюис Хэмилтон
    Льюис Хэмилтон
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    В заключительном третьем сегменте квалификации британец показал результат 1 минута 34,794 секунды.

    Второе место занял другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас. Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

    Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял предпоследнее 19-е место, опередив только своего партнера по команде канадца Лэнса Стролла.

    Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 25 ноября.

    Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,794
    2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,162
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,331
    4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,571
    5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,607
    6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,795
    7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,398
    8. Шарль Леклер («Заубер») — +1,443
    9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,746
    10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,748

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Карлос Сайнс («Рено») — 1.36,982
    12. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,132
    13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,309
    14. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,541
    15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.37,743

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.37,994
    17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,166
    18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.38,577
    19. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.38,635
    20. Лэнс Стролл («Уильямс) — 1.38,682. 0

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