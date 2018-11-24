Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса»показал лучшее время в квалификации на заключительном 21-м этапе чемпионата Формулы-1, проходящем в Абу-Даби.

В заключительном третьем сегменте квалификации британец показал результат 1 минута 34,794 секунды.

Второе место занял другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас. Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял предпоследнее 19-е место, опередив только своего партнера по команде канадца Лэнса Стролла.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 25 ноября.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,794

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,162

3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,331

4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,571

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,607

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,795

7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,398

8. Шарль Леклер («Заубер») — +1,443

9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,746

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,748

Не прошли в третий сегмент:

11. Карлос Сайнс («Рено») — 1.36,982

12. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,132

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,309

14. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,541

15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.37,743

Не прошли во второй сегмент:

16. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.37,994

17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,166

18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.38,577

19. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.38,635

20. Лэнс Стролл («Уильямс) — 1.38,682. 0