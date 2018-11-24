Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Абу-Даби

В заключительном третьем сегменте квалификации британец показал результат 1 минута 34,794 секунды.
Второе место занял другой пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас. Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин занял предпоследнее 19-е место, опередив только своего партнера по команде канадца Лэнса Стролла.
Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 25 ноября.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.34,794
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,162
3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,331
4. Кими Райкконен («Феррари») — +0,571
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,607
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,795
7. Ромен Грожан («Хаас») — +1,398
8. Шарль Леклер («Заубер») — +1,443
9. Эстебан Окон («Форс Индия») — +1,746
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,748
Не прошли в третий сегмент:
11. Карлос Сайнс («Рено») — 1.36,982
12. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.37,132
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.37,309
14. Серхио Перес («Форс Индия») — 1.37,541
15. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.37,743
Не прошли во второй сегмент:
16. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.37,994
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.38,166
18. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.38,577
19. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.38,635
20. Лэнс Стролл («Уильямс) — 1.38,682. 0