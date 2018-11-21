ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки сборной НидерландовЛига наций. Кто куда и что дальше?
  • 19:35
    • Мосгорсуд разрешил уличенному в допинге Зубкову оставить себе медали Сочи-2014
  • 19:12
    • Российские баскетболистки пробились на Евробаскет-2019
  • 18:46
    • Белорусы перестали считаться легионерами в КХЛ
  • 18:33
    • РФС хочет наказывать клубы матчами без зрителей за использование фанатами пиротехники
  • 16:28
    • «Динамо» нацелилось на форварда «Анжи»
    Все новости спорта

    Мосгорсуд разрешил уличенному в допинге Зубкову оставить себе медали Сочи-2014

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта Бобслей
    Мосгорсуд разрешил не исполнять решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении главы Федерации бобслея России Александра Зубкова золотых медалей Олимпийских игр в Сочи, сообщает «Р-Спорт».

    Александр Зубков
    Александр Зубков
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить», — огласил решение судья Ильнар Басыров.

  • Тренеры требуют отставки Зубкова из бобслейной федерации
  • Читайте по теме

    • Зубков в иске настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит «публичному порядку РФ».

    В деле Зубкова CAS ранее признал, что спортсмен нарушил антидопинговые правила. В моче спортсмена был обнаружен «физиологически невозможный» уровень соли. Тогда спортсмен не смог объяснить этот факт.

    CAS пришел к выводу, что Зубков заранее предоставил чистую мочу, в которую позднее была добавлена соль для сокрытия подмены.

    В то же время комиссия, занимавшаяся делом Зубкова, не смогла установить, что допинг-проба спортсмена была подменена.

  • Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России
  • Читайте по теме

    • Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх.

    Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 18/11/2018 в 14:03
    •
  • Прогноз
  • Прогнозы и ставки на хоккей и футбол 21 ноября
  • 7.12
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Йокерит» и «Авангард» сделают ставку на атаку
  • «Йокерит» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • В матче «Питтсбурга» и «Далласа» можно ожидать быстрый гол
  • «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Металлург» и «Ак Барс» могут выдать результативный матч
  • «Металлург» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Швеция — Россия Футбол На последний матч года сборной России не хватило силРеакция прессы на поражение сборной России против Швеции в матче Лиги наций 09:540
  • 16:59
    • «Куньлунь» разгромил минское «Динамо»
  • 16:44
    • «Сибирь» подписала американского форварда
  • 15:58
    • Три игрока «Спартака» вернулись в общую группу
    Ван Дейк стал главным героем матча Футбол Нидерланды щелкнули по носу Германию и ФранциюРеакция прессы на матч Германия — Нидерланды Вчера в 18:530
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Сочи» не остановит ЦСКА
  • 7.12
    •
  • 18:51
    • Джикия: Не так всё должно было завершиться для Карреры в «Спартаке», нет, не так
  • 18:15
    • Дзюба: Сезон позитивный, страна повернулась к сборной России лицом
  • 15:27
    • «Амур» выиграл у «Спартака» по буллитам
    Хоккеисты «Ак Барса» Хоккей КХЛ. «Сибирь» одолела «Салават Юлаев», «Ак Барс» победил в ЧелябинскеОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 20 ноября Вчера в 20:140
  • 10:37
    • СМИ сообщили об обысках у фанатов «Спартака»
  • 10:11
    • «Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первом матче под руководством Хичкока
  • 08:46
    • Гол Фарфана не спас Перу от поражения в матче с Коста-Рикой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон