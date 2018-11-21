Мосгорсуд разрешил уличенному в допинге Зубкову оставить себе медали Сочи-2014

разрешил не исполнять решение(CAS) о лишении главы Федерации бобслея Россиизолотых медалей Олимпийских игр в Сочи, сообщает «Р-Спорт»

«Исковые требования об отказе в признании и исполнении Российской Федерацией решения CAS по делу "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета" удовлетворить», — огласил решение судья Ильнар Басыров.

Зубков в иске настаивал, что решение спортивного арбитража противоречит «публичному порядку РФ».

В деле Зубкова CAS ранее признал, что спортсмен нарушил антидопинговые правила. В моче спортсмена был обнаружен «физиологически невозможный» уровень соли. Тогда спортсмен не смог объяснить этот факт.

CAS пришел к выводу, что Зубков заранее предоставил чистую мочу, в которую позднее была добавлена соль для сокрытия подмены.

В то же время комиссия, занимавшаяся делом Зубкова, не смогла установить, что допинг-проба спортсмена была подменена.

Комиссия МОК ранее признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил, аннулировала результаты с Олимпиады-2014, на которой он завоевал два золота, и пожизненно отстранила от участия в Играх.

Позднее CAS заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм в Пхенчхане. При этом результаты Зубкова на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы. 0