Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России

Федерация бобслея России на своем официальном сайте сообщила , что Александр Зубков переизбран президентом организации на новый срок.

«Отчетно-выборная конференция федерации, которая проходила в Сочи во дворце спорта "Большой", избрала Зубкова на новый срок 19 голосами "за" при одном воздержавшимся.

В конференции приняли участие 8 из 9 аккредитованных региональных федераций», — говорится в сообщении.

Зубков являлся единственным претендентом на должность главы федерации. Ранее от участия в выборах отказались два других кандидата — бывший главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов.

Зубков был избран на пост президента Федерации бобслея России в июне 2016 года. 0