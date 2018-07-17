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    Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России

    Бобслей
    Федерация бобслея России на своем официальном сайте сообщила, что Александр Зубков переизбран президентом организации на новый срок.

    Отчетно-выборная конференция
    Отчетно-выборная конференция
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    «Отчетно-выборная конференция федерации, которая проходила в Сочи во дворце спорта "Большой", избрала Зубкова на новый срок 19 голосами "за" при одном воздержавшимся.

    В конференции приняли участие 8 из 9 аккредитованных региональных федераций», — говорится в сообщении.

    Зубков являлся единственным претендентом на должность главы федерации. Ранее от участия в выборах отказались два других кандидата — бывший главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов.

    Зубков был избран на пост президента Федерации бобслея России в июне 2016 года. 0

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