Российские керлингистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России по керлингу одержала победу над Шотландией в матче группового турнира чемпионата Европы — 8:7.

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Это пятая победа российский спортсменок в восьми матчах турнира. За команду на турнире выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Россиянки вышли в полуфинал ЧЕ вместе со Швейцарией и Швецией. Последняя команда плей-офф определится в последнем туре.

Сборная России делит третье место в турнирной таблице с командой Германии. В четверг в заключительном матче кругового раунда россиянки встретятся с датчанками. 0