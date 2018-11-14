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    Горшков: Загитовой трудно нести бремя олимпийской славы

    Фигурное катание
    Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился мнением о том, почему в этом сезоне Алине Загитовой придется нелегко.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
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    «У нее был очень сложный сезон, бремя олимпийской славы нести трудно. Многие спортсмены после Олимпийских игр, посчитав, что уже всего достигли, завершают карьеру или делают паузу.

    Алине сейчас нелегко, но этапы Гран-при — это начало сезона и до чемпионата мира еще много времени. Так что делать какие-либо выводы относительно ее формы, на мой взгляд, преждевременно», — приводит слова Горшкова официальный сайт Олимпийского комитета России.

    Напомним, что в пятницу, 16 ноября, на московской арене «Мегаспорт» стартует пятый, предпоследний этап розыгрыша Гран-при по фигурному катанию.

    За медали у женщин будут бороться Софья Самодурова, Полина Цурская и Алина Загитова. 0

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