Нурмагомедов хочет провести бой с Мейвезером в «Лужниках»

Российски чемпион UFCхочет провести бой с экс-чемпионом мирав «Лужниках».

Об этом Нурмагомедов написал в своем Instagram.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А самое важное — в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна.

А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?», — написал Хабиб.

Напомним, ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова. 0