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    Райкконен выиграл «Гран-при США», Cироткин — 15-й

    Формула-1 Автоспорт
    Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен стал победителем 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при США».

    Кими Райкконен
    Кими Райкконен
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    Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

    Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, стартовавший с пятого места, неудачно поборолся с Даниэлем Риккардо, допустив разворот, но смог прорваться на четвёртое место, сохранив теоретические шансы на чемпионский титул.

    Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл финишировал 16-м.

    Формула-1. Гран-при США. Гонка

    1. Кими Райкконен («Феррари»)
    2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,281
    3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,342
    4. Валттери Боттас («Мерседес») +18,222
    5. Себастьян Феттель («Феррари») +24,744
    6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.27,210
    7. Карлос Сайнс («Рено») +1.34,994
    8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.39,288
    9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.40,657
    10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.41,080
    11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
    12. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
    13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
    14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
    15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
    16. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
    17. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
    18. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
    19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
    20. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал. 0

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