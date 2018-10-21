Райкконен выиграл «Гран-при США», Cироткин — 15-й

Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, стартовавший с пятого места, неудачно поборолся с Даниэлем Риккардо, допустив разворот, но смог прорваться на четвёртое место, сохранив теоретические шансы на чемпионский титул.
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл финишировал 16-м.
Формула-1. Гран-при США. Гонка
1. Кими Райкконен («Феррари»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,281
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,342
4. Валттери Боттас («Мерседес») +18,222
5. Себастьян Феттель («Феррари») +24,744
6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.27,210
7. Карлос Сайнс («Рено») +1.34,994
8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.39,288
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.40,657
10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.41,080
11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
12. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг
16. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
17. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал
18. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал
19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал
20. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал. 0