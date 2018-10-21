Райкконен выиграл «Гран-при США», Cироткин — 15-й

Финский пилот «Феррари»стал победителем 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при США».

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Второе место завоевал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель, стартовавший с пятого места, неудачно поборолся с Даниэлем Риккардо, допустив разворот, но смог прорваться на четвёртое место, сохранив теоретические шансы на чемпионский титул.

Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стал 15-м, а его напарник по команде Лэнс Стролл финишировал 16-м.

Формула-1. Гран-при США. Гонка

1. Кими Райкконен («Феррари»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,281

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,342

4. Валттери Боттас («Мерседес») +18,222

5. Себастьян Феттель («Феррари») +24,744

6. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.27,210

7. Карлос Сайнс («Рено») +1.34,994

8. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.39,288

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1.40,657

10. Серхио Перес («Форс Индия») +1.41,080

11. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг

12. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

13. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

15. Сергей Сироткин («Уильямс») +1 круг

16. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга

17. Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал

18. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — не финишировал

19. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал

20. Фернандо Алонсо («Макларен») — не финишировал. 0