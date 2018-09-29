Итальянские волейболисты победили Польшу, но не вышла в полуфинал ЧМ

по волейболу на третьем групповом этапе домашнего чемпионата мира одержала победу над, но не смогла выйти в полуфинал и завершила борьбу за медали.

Победа на тай-брейке с итоговым счётом 3:2 (14:25, 25:21, 18:25, 25:17, 15:11) завершила выступление хозяев турнира. Чтобы сохранить шансы выйти в полуфинал по дополнительным показателям, итальянцам нужно было выигрывать в трёх партиях.

Самым результативным игроком матча стал доигровщик сборной Италии Иван Зайцев, набравший 16 очков. 12 баллов принёс итальянцам блокирующий Давиде Канделларо.

В составе поляков лучшим был блокирующий Матеуш Бенек, на счету которого 12 очков.

В другом матче сборная Бразилии одержала победу над командой США со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Бразилии Эвандро Герра, принёсший своей команде 19 очков. 11 баллов на счету доигровщика Карлоса Баррето.

У американцев по 9 очков набрали блокирующий Джеффри Джендрик Ли и доигровщик Джейк Лэнглоис.

Ещё до очной встречи команды Бразилии и США вышли в полуфиналю 0