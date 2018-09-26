Ветераны биатлона написали письмо с обвинениями против Тихонова

Группа ветеранов российского биатлона написала открытое письмо в адрес четырехкратного олимпийского чемпиона

Причиной коллективного обращения, под котором стоят подписи Виктора Майгурова, Сергея Чепикова, Юрия Кашкарова и других прославленных чемпионов прошлых лет, стала «настойчивая и агрессивная активность» Тихонова в публичном пространстве.

«Слава и авторитет России в биатлоне, в последние годы изрядно потускнели, а позиции лидера частично утрачены. Ответственность за это лежит на многих и, в том числе, лично на вас.

Все знают ваш конфликтный характер и нетерпимость к отличным от вашего, мнениям... Российскому биатлону нужна поддержка и известное единство мнений и действий, но никак не скандалы и интриги, которые уже много лет неизменно связаны с вашим именем.

Имейте это в виду, пожалуйста, если будете и дальше вести себя подобным образом — говорите исключительно от своего лица!», — приводит выдержки из письма «Спорт-Экспресс».

Полный текст письма можно прочитать по ссылке. 0