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    Ветераны биатлона написали письмо с обвинениями против Тихонова

    Биатлон Вокруг спорта
    Группа ветеранов российского биатлона написала открытое письмо в адрес четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.

    Александр Тихонов
    Александр Тихонов
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    Причиной коллективного обращения, под котором стоят подписи Виктора Майгурова, Сергея Чепикова, Юрия Кашкарова и других прославленных чемпионов прошлых лет, стала «настойчивая и агрессивная активность» Тихонова в публичном пространстве.

    «Слава и авторитет России в биатлоне, в последние годы изрядно потускнели, а позиции лидера частично утрачены. Ответственность за это лежит на многих и, в том числе, лично на вас.

    Все знают ваш конфликтный характер и нетерпимость к отличным от вашего, мнениям... Российскому биатлону нужна поддержка и известное единство мнений и действий, но никак не скандалы и интриги, которые уже много лет неизменно связаны с вашим именем.

    Имейте это в виду, пожалуйста, если будете и дальше вести себя подобным образом — говорите исключительно от своего лица!», — приводит выдержки из письма «Спорт-Экспресс».

    Полный текст письма можно прочитать по ссылке. 0

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