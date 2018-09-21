Волейболисты сборной России обыграли Голландию на ЧМ

Мужская сборнаяпо волейболу обыграла командув первом матче второго группового раунда чемпионата мира — 3:0 (25:17, 25:16, 25:21).

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков, в том числе 3 эйса и 3 результативных блока. 13 очков принес команде Максим Михайлов, четырежды подавший на вылет.

У сборной Голландии самым результативным стал Вийс тер Хорст, набравший 13 баллов.

Сборная России выступает в группе E с командами Голландии, Италии и Финляндии. Команда Сергея Шляпникова идет на втором месте с 13 очками в активе. Лидируют итальянцы (15 очков), голландцы (11) и финны (6) занимают третье и четвертое места соответственно.

Следующий матч сборная России проведет 22 сентября против команды Италии. 0