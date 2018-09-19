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    Родченков заявил, что восстановление РУСАДА станет катастрофой для всего спорта

    Допинг Олимпизм Вокруг спорта
    Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказал свое мнение о возможном восстановлении РУСАДА, судьба которого будет решена на заседании исполкома WADA 20 сентября.

    Григорий Родченков
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    «WADA не должна попадаться на манипуляции Минспорта, той же руки Кремля, которая способствовала работе допинговой программы. РУСАДА была центральным элементом сложной системы применения допинга. Много лет РУСАДА подрывала идеалы чистого спорта. Доклад Макларена показал глубину махинаций, подрывавших крупнейшие спортивные соревнования. Эти преступления осуществлялись многими исполнителями под руководством правительства, включая Владимира Путина, ФСБ, Минспорта, армию и полицию.

    Доклад Макларена успешно подтвердил жульничество российского правительство и его организаций. И перед заседанием исполнительного комитета WADA в четверг, важно прояснить требование полного признания Россией доклада Макларена. WADA должны быть переданы все улики, включая все анализы из Московской лаборатории.

    Сейчас мы видим противостояние WADA и России, и восстановление РУСАДА будет катастрофой для идеалов олимпийского спорта, борьбы с допингом и защиты чистых спортсменов», — цитирует Родченкова USA Today.

    Напомним, РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии организации под руководством Макларена. 0

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