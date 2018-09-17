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    Саппоро отозвал заявку на проведение Олимпиады-2026

    Олимпизм
    Саппоро снял заявку на проведение зимней Олимпиады-2026.

    Саппоро
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    Об этом сообщает пресс-служба МОК.

    Отмечается, что власти японского города решили отложить идею проведения Олимпиады и планируют подать заявку на проведение Игр в 2030 году.

    Принятие решения отозвать заявку ускорило землетрясение, которое произошло на острове Хоккайдо.

    На данный момент на проведение Олимпиады претендуют Калгари (Канада), Стокгольм (Швеция), Эрзурум (Турция) и совместная заявка итальянских Кортина-д'Ампеццо, Милан и Турин.

    Ранее заявку отозвали швейцарский Сьон и австрийский Грац. 0

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