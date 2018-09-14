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    Дина Аверина защитила титул чемпионки мира в личном многоборье

    Художественная гимнастика
    Россиянка Дина Аверина заняла первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии.

    Дина Аверина
    Дина Аверина
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    Дина Аверина вышла в финал многоборья с первым результатом, а в решающий день соревнований набрала 81,450 балла, что позволило ей взять очередное золото.

    Серебро у Линой Ашрам (Израиль) — 79,700 баллов. Еще одна россиянка Александра Солдатова стала третьей (79,175 балла).

    Ранее Дина Аверина завоевала золотые медали чемпионата мира в упражнениях с мячом, с обручем, с булавами, а также в командном турнире.

    В активе Солдатовой золото командного турнира, золото в упражнении с лентой и серебро в упражнениях с мячом. 0

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