Драчев заявил о хороших шансах доказать невиновность российских биатлонистов

Глава союза биатлонистов России (СБР)считает, что у России хорошие шансы доказать невиновность четырех своих биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

«Мы уже несколько раз проговаривали эту ситуацию, думаю, что шансы действительно хорошие, потому что полноценных доказательств у них нет.

Все обвинения строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена. Наши аргументы в защиту спортсменов будут строиться на том, что у IBU нет никаких фактов.

Когда есть вскрытая проба А, вскрытая проба Б, то обвинение можно считать юридически обоснованным, в этой ситуации ничего подобного нет», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что под подозрение попали олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, двукратный победитель Игр Евгений Устюгов, а также чемпион Европы Александр Печенкин и чемпион мира среди юниоров Александр Чернышов. 0