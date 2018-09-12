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    Драчев заявил о хороших шансах доказать невиновность российских биатлонистов

    Биатлон Допинг
    Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что у России хорошие шансы доказать невиновность четырех своих биатлонистов в нарушении антидопинговых правил.

    Владимир Драчев
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    «Мы уже несколько раз проговаривали эту ситуацию, думаю, что шансы действительно хорошие, потому что полноценных доказательств у них нет.

    Все обвинения строятся на выводах Родченкова и докладах Макларена. Наши аргументы в защиту спортсменов будут строиться на том, что у IBU нет никаких фактов.

    Когда есть вскрытая проба А, вскрытая проба Б, то обвинение можно считать юридически обоснованным, в этой ситуации ничего подобного нет», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс».

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