Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом

Российский пловецзавоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине с рекордом мира.

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В финале Колесников проплыл дистанцию за 24,00 секунды.

Предыдущий рекорд мира (24,04) принадлежал британцу Лиаму Тэнкоку и был установлен 2 августа 2009 года.

Второе место занял румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), третье — ирландец Шэйн Райан (24,64).

В заплыве на 50 метров вольным стилем у женщин победу одержала шведка Сара Шёстрём с результатом 23,74 секунды.

Второе место заняла датчанка Пернилле Блюм (+0,01), призовую тройку замкнула голландка Раноми Кромовидьойо (+0,47). Россиянка Мария Каменева показала четвертое время (+0,66).

В смешанной кролевой эстафете 4×200 метров золото завоевали пловцы из Германии (7.28,43). Россияне Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Валерия Саламатина и Виктория Андреева стали вторыми (7.29,37). Замкнули тройку лучших британцы (7.29,72). 0