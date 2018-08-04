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    Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом

    Плавание
    Российский пловец Климент Колесников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров на спине с рекордом мира.

    Климент Колесников
    Климент Колесников
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    В финале Колесников проплыл дистанцию за 24,00 секунды.

    Предыдущий рекорд мира (24,04) принадлежал британцу Лиаму Тэнкоку и был установлен 2 августа 2009 года.

    Второе место занял румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), третье — ирландец Шэйн Райан (24,64).

    В заплыве на 50 метров вольным стилем у женщин победу одержала шведка Сара Шёстрём с результатом 23,74 секунды.

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    • Второе место заняла датчанка Пернилле Блюм (+0,01), призовую тройку замкнула голландка Раноми Кромовидьойо (+0,47). Россиянка Мария Каменева показала четвертое время (+0,66).

    В смешанной кролевой эстафете 4×200 метров золото завоевали пловцы из Германии (7.28,43). Россияне Михаил Вековищев, Михаил Довгалюк, Валерия Саламатина и Виктория Андреева стали вторыми (7.29,37). Замкнули тройку лучших британцы (7.29,72). 0

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